Nach Klage von Anwohnern : Skater in Beuel erhalten Unterstützung der Politik

Beuel Die Bezirksvertretung Beuel diskutiert am Mittwoch, 25. August, wie die Stadt Bonn dem Skaterverein in der Beueler Rheinaue helfen kann. Es geht um die Reduzierung von Lärm, über den sich Anwohner vor Gericht beklagt haben.

Kann die Stadt Bonn den Betreibern des Skateparks in Sachen Lärmemissionen helfen? Und wenn ja, wie? Darüber wollen Politiker mit der Stadtverwaltung während der Sitzung der Bezirksvertretung Beuel am Mittwoch, 25. August, diskutieren. Die CDU-Fraktion hat das Thema auf die Tagesordnung des Gremiums gebracht, weil ihrer Meinung nach Abhilfe geschaffen werden muss. 900 Meter entfernt wohnende Bürger hatten wegen Lärmbelästigung gegen die Baugenehmigung geklagt und vor dem Verwaltungsgericht Köln Recht bekommen (der GA berichtete).

Der Skateverein Subculture betreibt den Skatepark in der Beueler Rheinaue auf der Fläche der ehemaligen Jugendverkehrsschule. Etwa 900 Meter entfernt liegt die angrenzende Wohnbebauung. Trotz der Entfernung müssen die Skater mit starken Einschränkungen leben. So sind die Öffnungszeiten grundsätzlich auf 20 Uhr (statt wie in der Sportstättenlärmschutzverordnung bis 22 Uhr) beschränkt. Außerdem ist das Abspielen von Musik beim Skaten untersagt. „Die von der Stadt mit den Klägern vereinbarten Regelungen sind für uns nicht nachvollziehbar und sollten außer Kraft gesetzt werden, da die Lärmschutzverordnung für Sportanlagen alle Belange regelt“, so Rudolph. Skaten ohne Musik sei wie Fußballspielen ohne Tor.