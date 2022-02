SC Rhenus : Beueler Verein trauert um Gründer und langjährigen Schwimmlehrer

Beuel Klaus Pott und seine Frau Lotti brachten Hunderten Kinder in den vergangenen Jahrzehnten das Schwimmen bei. Nun ist Pott im Alter von 80 Jahren gestorben. „Bis zuletzt hat er sich unermüdlich für den Verein und den Schwimmsport eingesetzt“, reagiert der SC Rhenus auf die Todesnachricht, dessen Gründer er gewesen ist.

Kinder lernten über mehrere Generationen hinweg das Schwimmen

Seit den 1970er Jahren lernten bei ihm und seiner Frau Lotti Hunderte Kinder, sich sicher im Wasser zu bewegen. Wer von ihnen unterrichtet wurde, der hatte garantiert am Ende eines Kurses das „Seepferdchen“ an Badeanzug oder Schwimmshort. Besonders stolz waren die beiden, dass ihre Lehrgänge mittlerweile von den Kindern ihrer ehemaligen Schüler besucht wurden. Für Pott war es – wie er vor ein paar Jahren in einem GA-Interview sagte – „ein großes Maß an Anerkennung“.