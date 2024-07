S13 von Beuel nach Oberkassel Warum der verzögerte Ausbau das Seilbahn-Projekt gefährdet

Beuel · Dass die Bahn erst nach 2030 mit dem Ausbau der S13 zwischen Beuel und Oberkassel starten will, ruft die Politik auf den Plan. Was die Bonner Koalition in einem Dringlichkeitsantrag fordert und was die Seilbahn damit zu tun hat.

06.07.2024 , 11:00 Uhr

Der Ausbau der S13 von Beuel nach Oberkassel verzögert sich. Foto: Benjamin Westhoff