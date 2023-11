Feuerwehreinsatz in Vilich-Rheindorf Technischer Defekt an Heizungsanlage löst Kellerbrand aus

In einem Reihenhaus in Vilich-Rheindorf ist in der Nacht auf Mittwoch ein Feuer im Keller ausgebrochen. Laut Feuerwehr seien die Bewohner des Hauses an der Karl-Arnold-Straße durch das Anschlagen der Rauchmelder und Brandgeruch auf den Brand aufmerksam geworden und hatten daraufhin um 1.12 Uhr den Notruf gewählt. Die beiden Bewohner begaben sich unverletzt ins Freie.