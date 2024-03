Weiberfastnacht und Weltfrauentag Beueler Wäscherinnen sind Pioniere der Emanzipation

Es war mehr als nur Anerkennung. Die Worte von Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner kamen aus tiefster Überzeugung: „Bonn ist stolz auf die Beueler Weiberfastnacht.“ Am Vorabend des Internationalen Weltfrauentags waren rund 100 geladene Gäste in Bonns „guter Stube“, dem Gobelinsaal im Alten Rathaus, zusammengekommen, um sowohl an die Pionierleistung der Beueler Frauen in Sachen Emanzipation als auch an die Bedeutung des Weltfrauentags zu erinnern.