Beueler Wäscherprinzessin ist genesen : Lena I. ist wieder am Start

Beuel Wäscherprinzessin Lena I. hat die Corona-Infektion gut überstanden und tritt ab sofort wieder im Beueler Karneval auf.

Lena I. verpasst Sitzung ihres eigenen Komitees

„Der Corona-Test war nicht nur positiv ausgefallen. Ich war zudem auch wirklich so krank, dass ich ins Bett musste“, sagt Lena I. dem GA. Besonders ärgerlich war für die Prinzessin, dass sie bei der Weibersitzung ihres eigenen Damenkomitees, den Nixen vom Märchensee, passen musste. „Ich hatte mich so auf dieses Heimspiel in Oberkassel gefreut“, so Lena Obliers. Drei Frauen aus dem Damenkomitee hatte es Anfang vergangener Woche schon erwischt. Sie fielen mit einem positiven Corona-Test ebenfalls aus.