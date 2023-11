Weihnachtsbeleuchtung in der City Beuel leuchtet energiesparend

Derweil scheint die Motivation bei vielen Händlern in Beuel nicht mehr da zu sein, aber Koch kämpft eisern dagegen an. „Mein Traum ist, dass wir das wieder etwas erweitern“, sagt er. „Nach Karneval wollen wir mal rumgehen und verschiedene Dinge mit den Geschäftsleuten besprechen.“ Den Beuelern, sagen er und Quadt, gefalle die Beleuchtung so, sie sei vertraut. Und andere Lösungen, etwa Beleuchtung quer über die Friedrich-Breuer-Straße, wären ohnehin wegen der Straßenbahn-Oberleitungen nicht möglich. Und weil es für so etwas laut Ralf Birkner von der Beueler Bezirksverwaltungsstelle aktuell keine Mittel gibt.