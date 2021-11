Durchfahrten am Donnerstagmorgen : Regionalzüge fuhren ohne Halt durch den Beueler Bahnhof

Beuel Am Donnerstagmorgen sind drei Regionalzüge durch den Beueler Bahnhof gefahren, ohne anzuhalten. Vergessen hatten die Zugführer den Halt allerdings nicht.

Licht aus, Zug fährt vorbei: Dieses Szenario hat sich am Donnerstagmorgen für Reisende und Pendler am Beueler Bahnhof geboten. Weil für rund anderthalb Stunden die Gleise nicht beleuchtet waren, konnten zwischen 6 Uhr und 7.20 Uhr drei Regionalzüge nicht halten. Der Grund für den Ausfall ist aktuell noch unklar.

Die Deutsche Bahn informierte via Twitter über den Ausfall, am Bahnhof selbst sollen automatische Lautsprecherdurchsagen geschaltet worden sein. Viele gestrandete Reisende traten kurzfristig die Fahrt mit der Buslinie 62 in Richtung Hauptbahnhof an. Um 6.57 Uhr vermeldete die Bahn via Twitter: „Züge verkehren auf dem Regelweg“.