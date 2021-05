Wegen der Pandemie : Beueler Bürgerfest fällt erneut aus

Beuel Die Gewerbe-Gemeinschaft Beuel hat wie auch 2020 das Bürgerfest Beuel absagen müssen. Im nächsten Jahr soll der beliebte Treffpunkt mit einem neuen Konzept an den Start gehen.

Die GGB hat jedoch auch noch eine gute Nachricht. „In 2022 wird sich das Bürgerfest völlig anders präsentieren“, so Koch. Die „Corona-Pause“ hat die Händlerorganisation vor allem dafür genutzt, die zweitägige Traditionsveranstaltung noch einmal neu zu überdenken. Ergebnis: Das Bürgerfest wird ab dem nächsten Jahr nur noch an einem Standort durchgeführt und zwar in der Innenstadt. „Eine derartige Großveranstaltung am Rheinufer und in der Innenstadt anzubieten, hat sich in den letzten Jahren nicht bewährt“, so Koch.