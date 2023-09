Hallenbad hat undichte Stellen Der Beueler Bütt droht das endgültige Aus

Maßgeblich beeinflusst wird die Entscheidung über die Zukunft der Beueler Bütt von dem 2020 beschlossenen Konzept zur Neuordnung der Bonner Bäderlandschaft. Dieser Maßnahmenkatalog sieht vor, dass jeder Stadtbezirk ein Frei- und ein Hallenbad im Angebot haben soll. Für den Stadtbezirk Beuel hat man damals entschieden, dass das Hallenbad in der Goetheallee dauerhaft geschlossen und abgerissen werden soll. Dafür soll das Ennertbad in Pützchen zu einem Kombibad aufgewertet werden. Will heißen: Auf dem Gelände des Freibads an der Holtorfer Straße soll ein neues Hallenbad gebaut werden. Erste Entwürfe eines Architekten wurden bereits in der Bezirksvertretung Beuel vorgestellt und diskutiert. Die Kostenschätzung für den Neubau lag damals bei rund 17 Millionen Euro.