Gesundheitliche Gründe : Beueler CDU-Fraktionsvorsitzender Werner Koch tritt zurück

Beuel Werner Koch, seit Jahren in Beuel in vielen verantwortungsvollen Positionen unterwegs, zieht die Reißleine. Nach einer längeren Reha und dem dort erteilten Ratschlag, zukünftig merklich kürzer treten zu sollen, lässt er nunmehr dem ärztlichem Hinweis Taten folgen.

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion in der Beueler Bezirksvertretung, Werner Koch, ist mit sofortiger Wirkung von seinem Amt und seinem Mandat zurückgetreten. Auch als Vorsitzender der Gewerbe-Gemeinschaft Beuel (GGB) wird er nicht mehr lange im Amt sein und will ab sofort kürzer treten. Er gibt gesundheitliche Gründe für seine Entscheidung an. In einem Interview mit dem GA für die Samstagausgabe der Zeitung erklärt er die Hintergründe und gibt einen Ausblick, wie es in Partei und in der GGB weitergehen könnte.