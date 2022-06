Details zur Neugestaltung der Einkaufsstraße unklar : Beueler CDU pflanzt Blumen auf der Friedrich-Breuer-Straße

Vereinbarung zur Sonntagsöffnung : Läden in Bonn sollen an elf Sonntagen öffnen dürfen Der Einzelhandel in Bonn soll auch in den nächsten drei Jahren an elf Sonntagen zu bestimmten Anlässen seine Läden öffnen dürfen. Einen entsprechenden Vertrag schlossen Verbände und Kirchen mit den Geschäftsleuten. Die Gewerkschaft Verdi sieht die Sonntagsöffnung kritisch.