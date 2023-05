Aktion für „Bönnsche Viertel“ Beueler Combahnviertel wurde für Mobilitätsprojekt am Samstag autofrei

Bönnsche Viertel

Die Stadt Bonn will mit dem Projekt „Bönnsche Viertel – Lebendige Räume für Menschen“ gemeinsam mit Anwohnern der Inneren Nordstadt und des Beueler Combahnviertels nachhaltige Verkehrskonzepte entwickeln. Die Dominanz von Autos im Straßenraum soll hinterfragt und Themen wie Verkehrssicherheit und die Aufenthaltsqualität in den Blick genommen werden.

Beim Auftaktfest der Bönnschen Viertel am 1. April wurde bereits mit Bürgerinnen und Bürgern diskutiert, zum Beispiel über die Parkplatzsituation und die Straßenführung in Bonn. Nach dem Aktionstag im Combahnviertel am Samstag wird am 17. Juni die Innere Nordstadt tagsüber zur autofreien Zone. Auch dort sind Aktionen rund um die Mobilitätswende geplant und Initiativen, Vereine und lokale Geschäfte eingeladen, sich einzubringen. Am 2. Juni um 18 Uhr gibt es einen Online-Austausch aller Akteure. Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite der Stadt Bonn unter www.bonn.de/boennsche-viertel.