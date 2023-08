Doktor-Weis-Platz: Beueler erstattet Anzeige gegen die SWB

Heinrich Ehlenz wohnt seit 1998 in Beuel am Doktor-Weis-Platz. Er wohne hier grundsätzlich gerne, allerdings stört ihn der Lärm der Straßenbahn massiv. Jedes Mal, wenn sich an besagtem Platz eine Straßenbahn in die Kurve legt, entsteht ein unangenehmes, durchdringendes Quietschen, beschreibt er. Damit ist Ehlenz nicht allein. Auch andere Nachbarn stört das Quietschen, darunter die Betreiber des Eiscafés Etna. Vor allem nachts ist das Quietschen ein Problem, weil es so laut sei, dass es immer wieder wecken würde. Das führe zu gesundheitlichen Schäden. Ehlenz selbst hat bei sich – seit er das Quietschen der Bahnen hört – immer wieder erhöhten Blutdruck gemessen.