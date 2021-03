Mit Beueler Profis am Bildschirm live kochen : Beueler Genuss Gesellschaft bietet live kochen an

Beuel Mit kreativen Events versucht sich die Beueler Genuss Gesellschaft über die Krisenzeit zu retten. Am Samstag um 19 Uhr werden Marcus Schlobach, seine Frau Songül Ballikaya sowie der Koch und Fleischsommelier Sebastian „Basti“ Lange-Ruiz ihre Kunden via Youtube-Kanal begrüßen.

Die Frage, wie man in schwierigen Corona-Zeiten noch seine Kunden erreichen könnte, brachte Marcus Schlobach, seine Frau Songül Ballikaya und den Koch und Fleischsommelier Sebastian „Basti“ Lange-Ruiz dazu, ihr bereits erfolgreich erprobtes „Wine & Dine“ erneut anzubieten. Und es läuft gut an.

Am Samstag um 19 Uhr werden die drei von der Beueler Genuss Gesellschaft in der Friedrich-Breuer-Straße ihre Kunden via Youtube-Kanal begrüßen. Wer dann bereits über ein Genusspaket des Ladens verfügt, wird sich damit auf einen erlebnis- und genussreichen Abend freuen können. In bester Fernsehkochmanier wird „Basti“ sie nach der Begrüßung durch Schlobach und Ballikaya Schritt für Schritt in der Zubereitung eines besonderen Drei-Gänge-Menüs begleiten. Auf die Frage, wie er sich auf seine „Medienpräsenz“ vorbereite, antwortet der Koch lachend, dass dafür sicherlich ein Glas guter Wein ausreichen dürfte.