Neuer Antrag in der Bezirksvertretung : Beueler Grüne und SPD wollen Heckelsbergplatz zu grünem Stadtareal entwickeln

Beuel Nach der Forderung der Beueler SPD nach Wohnbebauung auf dem Heckelsbergplatz haben SPD- und Grünen-Bezirksfraktion nun einen Antrag gestellt, den Platz zu einem „urbanen, durchgrünten Stadtareal“ zu entwickeln.

Bei einem städtebaulichen Wettbewerb sollten aus Sicht der Antragsstellenden unter anderem folgende Punkte berücksichtigt werden: Mischnutzung, viel Begrünung, ein Großteil geförderter Wohnungsbau, Erhalt des Spielplatzes und nach Möglichkeit der Bäume, Fotovoltaik auf den Dächern, Verkehrsberuhigung, Einrichtung einer Quartiersgarage. „Die bauliche Dichte soll sich an der umliegenden Bebauung orientieren, aber in verträglichem Maße darüber hinausgehen“, heißt es in dem Antrag weiter. Wegen der zentralen Lage eigne sich der Platz sehr gut für diese Entwicklung und schaffe dringend benötigte Flächen für Wohnen und Gewerbe. Über den Antrag wird voraussichtlich in der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung Beuel Mitte März abgestimmt.