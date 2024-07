Schülerzeitungswettbewerb Beueler Grundschüler interviewten Bundeskanzler Scholz

Glückwünsche für den Sonderpreis kamen auch aus Düsseldorf. So schrieb Dorothee Feller (Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen) in einem Brief an die Schule in Pützchen: „Als Instrument der Meinungsbildung und -äußerung leisten Schülerzeitungen einen wichtigen Beitrag zu gelebter Demokratie. Es ist eine große Auszeichnung, aus den vielen Einsendungen zum Schülerzeitungswettbewerb der Länder für diesen Sonderpreis ausgewählt worden zu sein.“