Umgang mit gleichgeschlechtlichen Paaren : Beueler Gymnasium erhält Zuspruch nach Erklärung

Beuel Das Kardinal-Frings-Gymnasium erhält für eine Erklärung im sozialen Netzwerk Instagram viel Zuspruch, bei der sich die Schule auf den Umgang der Kirche mit gleichgeschlechtlichen Paaren und den Missbrauchsskandal bezieht.

Das katholische Kardinal­-Frings-Gymnasium in Beuel erhält derzeit viel Zuspruch für eine Erklärung, die die Schule vor einigen Tagen im sozialen Netzwerk Instagram veröffentlicht hat und die von der Schulleitung, den Präventionsbeauftragten sowie dem Schulseelsorger unterzeichnet worden ist. Das Schriftstück bezieht sich auf die aktuelle Debatte über die ablehnende Haltung des Vatikans zu gleichgeschlechtlichen Paaren und den Umgang des Erzbistums Köln mit dem Missbrauchsskandal.

“Wir möchten den aktuellen Entwicklungen nicht teilnahmslos zuschauen, sondern zu einem gemeinsamen, offenen Dialog ermutigen“, heißt es in der Mitteilung. „Wir erklären als katholische Kirche mit aller Deutlichkeit, dass das Unterdrücken von Diskussionen und Fragen sowie die Diskriminierung andersdenkender oder andersliebender Menschen unserem Selbstverständnis zutiefst widerspricht.“ Man begreife sich als Schulgemeinschaft in ihrer ganzen Vielfalt und Buntheit als Gemeinschaft von Menschen, die „als Ebenbilder Gottes die gleiche Würde teilen“. Darüber hinaus verurteile man sexuelle Grenzverletzungen jeglicher Art sowie die Verletzung der unbedingten Pflicht zur Hilfestellung in diesen Fällen „auf das Schärfste“. Der Instagram-Beitrag erhielt bis Sonntagnachmittag mehr als 230 Likes.