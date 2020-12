Arbeiten rund um die Siegburger Straße : Beueler Händler beklagen durch Baustelle massive Geschäftseinbußen

Beuel Die Sanierungsarbeiten in der Siegburger und Königswinterer Straße sind abgeschlossen. Doch sie hat Narben hinterlassen: Händler klagen, dass die Baustelle ihnen Umsatzeinbußen eingebracht habe.

Besonders von den Bauarbeiten beeinträchtigt wurde auch der Verkehr in der Siegburger Straße, die von Juli bis Dezember in eine Richtung gesperrt war. Die dort ansässigen Händler berichteten von „massiven Geschäftseinbußen“. So auch Heval Youssef, der einen Laden für Computer und Netzwerktechnik leitet. „Wegen der Baustelle konnten viele meiner Kunden in der Straße nicht mehr parken und sind weggeblieben“, sagt Youssef. Gerade die Einbahnstraßenregelung habe die Kunden abgeschreckt. Ein paar Meter weiter hat Michael Mantau seine Metzgerei. Der Bonner ist froh, dass langsam wieder Normalität in die Straße einkehrt. „Wir haben viel von der Kundschaft gehört, dass sie das Geschäft nicht mehr anfahren können, und auch die Einbahnstraße hat viele vom Einkauf bei uns abgehalten“, sagte der Metzger. Spürbare Geschäftseinbußen seien die Folge gewesen, „und das nicht nur wegen Corona“.