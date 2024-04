Nach Kündigung von Gema-Pauschalvertrag Beueler Kirchenmusiker zieht Online-Petition in Erwägung

Nach der Berichterstattung des General-Anzeigers über die Kündigung des Gema-Pauschalvertrages und die Auswirkungen auf die Internationalen Orgelkonzerte Sankt Josef hat Organisator Michael Bottenhorn sehr viele, überwiegend positive Reaktionen erhalten. Der Artikel habe das breite Bewusstsein für die Problematik geschaffen beziehungsweise verstärkt, sagte der Kirchenmusiker. Er kündigte an, dass die Konzerte in Sankt Josef Beuel bis zu den Sommerferien ausschließlich aus urheberrechtsfreier Musik bestehen werden. „Sollte sich bis dahin nichts ändern, habe ich auch bereits eine Online-Petition in Erwägung gezogen“, teilte Bottenhorn mit.