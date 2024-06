Versorgung, Finanzierung und Co. Beueler Krankenhaus bietet Pflegekurse für Angehörige an

In Deutschland sind aktuell rund fünf Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen, weil sie ihren Alltag nicht mehr alleine meistern können. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes werden derzeit vier von fünf Pflegebedürftige zu Hause versorgt. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. In einigen Fällen will man Mutter, Vater oder den Ehepartner nicht in ein Heim geben. In anderen Fällen gibt es keine Alternative zur häuslichen Pflege, weil die Kosten für eine stationäre Unterbringung nicht bezahlt werden können.