Kunst für den guten Zweck : Kunstwerke, die der Ukraine helfen

Der Beueler Künstler Wolfgang Hunecke stiftet 100 Drucke zugunsten der Ukraine-Hilfe des GA. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Wolfgang Hunecke ist kein Künstler, der still und einsam in seinem Atelier sein karges Leben fristet. Der Beueler Künstler lebt und arbeitet in seinem „Atelier im Baumhaus“ in der Kreuzstraße 47. Er gehört zu den Spezies seiner Art, die von ihrer Kunst leben können, und die sich zu aktuellen Themen, die nicht nur Beuel betreffen müssen, auch gerne zu Wort melden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rainer Schmidt

In einem älteren Gespräch mit dem GA bezeichnete Werner Koch, Vorsitzender der Gewerbe-Gemeinschaft Beuel, Huneckes Verhalten als vorbildlich.

Vor rund zwei Jahren, als es mit der Corona-Pandemie losging, war Hunecke einer der ersten, der die Corona-Sonderaktion des GA-Weihnachtslichts durch eine Kunstaktion unterstützte. „Passanten III“ nannte er seine Kunstdrucke auf Büttenpapier, die er in einer limitierten Auflage von 100 Drucken dem Weihnachtslicht zur Verfügung stellte. Da jedes Exemplar ungerahmt 50 Euro kostete, sind durch diese Aktion mindestens 5000 Euro zusammengekommen, denn etliche Kunstliebhaber oder spendenfreundliche Zeitgenossen haben auch gerne mehr als den gewünschten Basisbetrag gezahlt.

GA-Weihnachtslicht Wie erwerbe ich den Kunstdruck? Wer einen Druck aus dieser Serie zugunsten des GA-Weihnachtslichts für die Ukrainehilfe kaufen möchte, der sendet bitte eine E-Mail an service@ga.de mit Angabe seiner Adresse und Telefonnummer. Für 50 Euro kann man einen ungerahmten Druck bekommen, für 65 Euro ein vom Künstler gerahmtes Werk. Einsendeschluss: Samstag, 26. März 2022. Im Anschluss werden alle Kaufwilligen schriftlich über die Zahlungs- und Abholungsmodalitäten informiert. shr

Der GA hilft jetzt Menschen aus der Ukraine

„Als ich hörte, dass der General-Anzeiger mit seiner Aktion Weihnachtlicht jetzt die Menschen in der Ukraine unterstützt, habe ich mich entschlossen, mich mit meinen Möglichkeiten wieder an solch einer Aktion zu beteiligen“, erzählt Hunecke im Gespräch mit dem GA. Vor zwei Jahren hatte er mit der Aktion „Passanten III“ die Erfahrung gemacht, dass die 100 Exemplare, die er zur Verfügung stellte, schnell vergriffen waren. Denn diejenigen, die sich zuerst gemeldet hatten, erhielten ein Exemplar, die anderen gingen leer aus. Deshalb wird er die Verteilung dieses Jahr anders machen. „Ich biete mein neues Werk, das keinen Namen hat, nicht in einer begrenzten Auflage an, sondern ich werde so viele Drucke herstellen, wie innerhalb eines Zeitfensters an Zahlungen eingehen“, kündigt er an.

Werk ohne Namen