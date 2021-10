Auftritte ohne Gage : Beueler Nostalgie-Sitzung geht zum fünften Mal an den Start

Beuel Beueler Stadtsoldaten, Beueler Bürgerstiftung und der General-Anzeiger laden zur Nostalgie-Sitzung ins Zeughaus unter der Kennedybrücke ein. Es gibt so manche Überraschung.

Der Erlös des karnevalistischen Abends wird wie in den Vorjahren in ein Projekt der Jugendarbeit in Beuel fließen. Zwei Anträge liegen den Organisatoren bereits vor. Die Sitzung findet nach den 2G-Regeln statt. Das bedeutet: Nur geimpfte und genesene Personen können im Zeughaus teilnehmen. Bei der Kartenkontrolle am Einlass werden auch die Regeln überprüft.

2020 waren die 160 Eintrittskarten in nur vier Minuten verteilt. Das spricht für das große Interesse an der Sitzung. Auch dieses Mal werden die Karten wieder kostenlos abgegeben. Im Gegenzug erklären sich die Gäste bereit, den begehrten Sticker der Nostalgie-Sitzung für 7,77 Euro pro Stück zu erwerben. In der Sammlerszene ist der kleine Anstecker aus der Ordensfabrik von Ingo Bley aus Beuel sehr beliebt. Auch in diesem Jahr beträgt die Auflage wieder nur 250 Exemplare. Der Sticker wird am Sitzungstag am Einlass verkauft.