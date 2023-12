Ausstellung in Bonner Altstadt Die alte Beueler Rheinbrücke wäre heute 125 Jahre alt

Im Jahr 1898, also vor 125 Jahren, wurde die erste Bonner Rheinbrücke eingeweiht. Der Verein MB Sammlung Bonn nimmt diesen Brückenschlag zum Anlass, an das Ereignis zu erinnern. In der Wolfstraße 21 in der Bonner Altstadt ist eine Ausstellung über das historische Bauwerk, das 1945 von Nationalsozialisten zerstört wurde, entstanden. Sie wird am Sonntag, 17. Dezember, um 14 Uhr eröffnet.