Am Beueler Rheinufer : Baustelle am „Müllestump“ lässt Spaziergänger und Radfahrer ratlos zurück

Rheindeich in Bonn : Warum Bäume am Beueler Rheinufer einen weißen Anstrich tragen Am Beueler Rheindeich wurden die Stämme von Buchen und Hainbuchen angestrichen. Viele Passanten fragen sich nun, warum das so ist. Zu sehen ist der weiße Anstrich auch an anderen Bäumen in Bonn. Was es damit auf sich hat.