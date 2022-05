Enno Kalisch lebt seit Jahren in Beuel : Beueler Schauspieler war im Tatort dabei

Auf einen Cappuchino im Café Cultura: Schauspieler Enno Kalisch. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Die Kulturszene in Beuel findet er fantastisch. Theater Marabu und Junges Theater hat er durch seine Tochter schätzen und lieben gelernt. Seine Begeisterung geht so weit, dass Schauspieler Enno Kalisch gerne mal auf diesen Bühnen spielen würde. In Beuel fühlt sich der Mime zu Hause.