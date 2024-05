Neues Motto der Weiberfastnacht steht fest Feiern kann man in Beuel lernen

Eingereicht wurde das Motto von Alexandra Valentino, die dafür als kleines Dankeschön eine Einladung zur Proklamation und den Orden der Weiberfastnacht erhält. Der Arbeitskreis Beueler Weiberfastnacht schreibt in der Begründung für die Wahl: „Das Motto lädt jede und jeden ein, das einzigartige Brauchtum der Beueler Weiberfastnacht kennen und feiern zu lernen, durch die Mitgliedschaft in einem Damenkomitee oder einem Karnevalsverein, in der Kita oder in der Schule, in der Nachbarschaft oder in der Kneipe.“