Kostenlose Dauerleihgabe Beueler Unternehmen leiht Schulen, Seniorenheimen und Co. Klaviere

Das bewahrheitet sich auf jeden Fall an diesem Mittag in der Tagespflege Theresienau: „Holladijaho“ schallt es durch den Raum. Und eine Seniorin fragt Gregor Kess nach seinem Kurzkonzert sogar: „Kommen Sie jetzt jeden Tag?“ Das zwar nicht, aber Claudia Gemmellaro-Lettgen möchte künftig regelmäßig kleine Veranstaltungen organisieren, in denen Livemusik gespielt wird. Auch unter den Stammgästen in der Tagespflege sind manche, die als Kind das Klavierspielen erlernt haben und sich vielleicht trauen, auch selbst mal wieder ein paar Melodien zu spielen.