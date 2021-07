Digitalisierung der Trefferanlage : Beueler Verein modernisiert seinen Schießstand

Bonn Moderne Technik hat bei den Sportschützen in Beuel Einzug gehalten. Die Trefferanlage funktioniert jetzt komplett digital. Für Zuschauer von Wettbewerben bringt das einen entscheidenden Vorteil mit sich.

Mit moderner Technik ausgestattet ist jetzt der Schießstand der Sportschützen Beuel in Limperich. Hier geht nichts mehr ohne Hightech und Computer. Da kommen keine Schießkarten an Seilen zurück, wenn ein Schütze geschossen hat, Digitalisierung hat Einzug gehalten. Das Resultat sieht jeder Schütze sofort auf einem Tablet-Computer an seinem Schießplatz. „Wir sind jetzt State of the art, was die Technik anbelangt“, sagt Geschäftsführer Ingo Schmidt. Doch nicht nur an die Schützen wurde bei dieser neuen Technik gedacht, sondern auch an die Zuschauer, die sich im Foyer der Anlage aufhalten. Sie können auf einem großen Bildschirm die Schießergebnisse mitverfolgen. So bekommt jeder Interessent direkt mit, wie es bei einem Schießwettkampf steht und muss nicht mehr warten, bis jede einzelne Karte ausgewertet wurde.