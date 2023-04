Preisverleihung in Berlin UNESCO zeichnet Beueler Verein „Abenteuer Lernen“ aus

Als Jury-Mitglied betont Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner: „Abenteuer Lernen verbindet auf herausragende Weise Bildung für nachhaltige Entwicklung mit Inklusion und denkt dies von Anfang an immer und systematisch mit.“ Es sei wichtig, dies tatsächlich allen Menschen offenstehe und alle erreiche. Auch die Jury findet nur lobende Woche über das Beueler Konzept. „Abenteuer Lernen bietet Kindern und Jugendlichen direkte Erfahrungsmöglichkeiten und macht Selbstwirksamkeit so auf vorbildhafte Weise erlebbar. Rund 6000 junge Menschen nehmen jährlich an den intensiven Kursen teil und können diese nach eigenen Interessen, Ideen und Möglichkeiten wesentlich mitgestalten. Als Regionalzentrum für Bildung für nachhaltige Entwicklung entfaltet der Verein eine besonders intensive Strahlkraft: In überregionalen Netzwerken und Gremien vermittelt er den Gedanken der breiten Öffentlichkeit“, schreiben die Juroren in ihrer Begründung.