Erste Single heißt „Mein Abenteuer“ : Beueler will Schlagerstar werden

Chris Strasser ist in Beuel geboren und aufgewachsen. Mit dem Singen hat er bereits in seiner Kindheit angefangen. Foto: Niklas Schröder

Beuel Chris Strasser entwickelte sein musikalisches Interesse bereits in der Grundschulzeit. Seit 15 Jahren singt er in einer Band. Jetzt veröffentlichte Strasser seine erste eigene Single. Der Titel: „Mein Abenteuer“.



Von Niklas Schröder

Ein Paar tanzt ausgelassen zwischen den Dünen an der Nordsee. Poppiger Schlagersound gibt den Takt vor und die Sonne glitzert im Wasser. Mit seiner ersten Single „Mein Abenteuer“ singt Chris Strasser (35) seine Liebeserklärung an eine Unbekannte und möchte so den Liebenden aus der Seele sprechen. „Es geht um die Liebe und dass es manchmal schwierig ist, seine Gefühle auszudrücken“, erzählt Strasser. Auch soll das Lied eine kleine Heldenreise zwischen Reue und Glück erzählen.

Das Musikvideo wurde in Scheveningen gedreht. Für Strasser eine neue Erfahrung, denn das Spiel vor der Kamera sei nochmal etwas anderes gewesen, als im Studio zu stehen, so der Künstler. „Ich musste ein paar Dinge lernen, wie man in die Kamera guckt, die Mimik und Gestik.“ An Unterstützung habe es aber nicht gemangelt, denn der Dreh in den Niederlanden lockte viele Schaulustige an, berichtet Strasser. „Es war anfänglich sehr komisch, weil beim Dreh viele Leute am Strand stehen geblieben sind und zugeguckt haben.“ Einige der Zuschauer hätten sich auch nach dem Sänger erkundigt.

Gestört habe das Strasser aber nicht. „Das Wochenende war sehr spannend, aufregend und anstrengend“, resümiert der Sänger. Das Resultat könne man nun bei Youtube anschauen, ergänzt er. „Mein Abenteuer“ ist die erste Single, die aus Strassers Feder stammt. Mit ihr geht für den Musiker auch ein Lebenstraum in Erfüllung. „Ich bin stolz und glücklich, denn ich wollte schon immer eigene Songs schreiben“, erzählt der Bonner.

Umso schöner sei es jetzt, dass er für sein Debüt auch viel positive Resonanz aus dem Bekanntenkreis erhalten habe. Strasser, der mit bürgerlichem Namen Christopher Dick heißt, wollte schon von Kindesbeinen an singen. Nach einer musikalischen Früherziehung im Mehlemschen Haus wurde er in der Paul-Gerhardt-Schule von seiner Klassenlehrerin entdeckt. „Ich habe mein musikalisches Interesse in der Grundschule entwickeln dürfen und hatte dort auch meinen ersten Soloauftritt in der vierten Klasse“, erinnert sich der Sänger.

Am Gymnasium gründete er gemeinsam mit vier Schülern die Coverband „Cavy Basement“, in der er als Sänger und Schlagzeuger immer noch aktiv ist. „Uns gibt es nun seit über 15 Jahren und wir decken als Coverband alle Stilrichtungen ab und haben seither viele Auftritte gehabt“, erzählt Strasser. So habe die Band auf verschiedenen Abschlussbällen, Hochzeiten und in Festzelten gespielt. „Es gab viele schöne Momente auf der Bühne, das Highlight war aber die Teilnahme am Bonner Rosenmontagszug. Hier durften wir auf einem Wagen mitfahren“, erzählt Strasser.

Die Bühnenerfahrung sei es, die ihn in seiner Zukunftsplanung bestärkt habe. „Was mich besonders reizt, ist das Zusammenspiel mit dem Publikum. Man spürt bei jedem Auftritt, warum man das macht, und der Applaus danach ist unbezahlbar“, so der Sänger. Nun wolle er mit der Solokarriere „sich mehr selbst ausprobieren“ und „eigene Stücke“ schreiben. Als Stilrichtung hat sich Strasser den Schlager ausgesucht. „Wegen der Möglichkeiten“ und weil er die Musikrichtung schon immer gerne gehört habe, erklärt er seine Entscheidung. „Mir ist es besonders wichtig, dass ich die Menschen mit meiner Musik emotional und authentisch erreiche“, betont er.

Und mit der Schlagermusik sei das auch der Fall, so Strasser. „Das Schöne ist doch, dass der Schlager in verschiedene Richtungen breit gefächert ist und er somit alle Generationen miteinander verbinden kann.“ Entscheidend sei hier auch, dass sich der Schlager immer weiterentwickele und man heutzutage „sehr moderne Beats“ beimische, erklärt der Sänger. „Es sind schon fast Popschlager, die ich singe. Das spricht auch viele junge Menschen an.“ Drei Lieder habe Strasser inzwischen fertig geschrieben. Neben „Mein Abenteuer“ werde mit „Ich will Leben“ eine weitere Single Ende Oktober veröffentlicht werden. Sie soll Pop-lastiger werden, kündigt der Sänger an. Die dritte Single „die Lieder“ soll dann im Frühjahr folgen. „Mittelfristig ist die Produktion eines kompletten Albums das Ziel“, sagt Strasser. Auch ein Fernsehauftritt sei „ein Traum“. Und doch müsse man erstmal schauen, wie die Musik bei den Menschen ankommen werde.

Geboren und aufgewachsen ist Strasser in Beuel. Durch seine Familie hat der Musiker auch Wurzeln in die Pfalz mitbekommen, erzählt er. „Ich bin eine Rheinländische Frohnatur mit einer Pfälzischen Bodenständigkeit“, sagt Strasser. Bis heute lebt er seinen Heimatort Beuel. In die Pfalz ziehe es den Sänger meist nur, um tief Luft zu holen und um an seinen Songs zu schreiben. Mit Papier und Stift in der Hand träumt Strasser dann davon, wie er in der Zukunft die großen Hallen bespielt. Bis dahin sei aber noch ein weiter Weg, sagt er lächelnd.