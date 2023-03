Betrüger erbeuten 400 Euro Beuelerin wird Opfer von falschen Schädlingsbekämpfern

Beuel · Wegen eines Wespennestes in einem Rollladenkasten wandte sich eine Beuelerin an eine Firma, die im Internet als Schädlingsbekämpfer gelistet war. Nach deren Einsatz war sie 400 Euro los, die Wespen aber blieben. Der Fall wird in dieser Woche bei der Kabel-1-Sendung „Achtung Abzocke“ thematisiert.

29.03.2023, 10:00 Uhr

Dardan Hoti von der Firma „PestOff“ entfernte das Wespennest im Rolladenkasten der Geschädigten. Foto: Foto: Ralf Klodt

Von Sonja Miklitz

Die Betrüger sprühten ein bisschen Wasser auf das Wespennest und schon war Andrea Schmitz (Name von der Redaktion geändert) 400 Euro los. Im Sommer vergangenen Jahres suchte die Beuelerin im Internet nach einem Schädlingsbekämpfer, der die Wespen aus ihrem Rollladenkasten entfernen sollte. Die Website der Betrüger erschien ganz oben. Ahnungslos rief Schmitz die angegebene Handynummer an.