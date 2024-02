Theaterstück über Liebe und Sex Beuelerinnen stellen Fragen, die in der Schule nicht beantwortet werden

Das Theater Marabu in Beuel befasst sich mit einem für Jugendliche existenziell wichtigen Thema. Im 60-minütigen Theaterstück Lov_ed geht es um Liebe und Sex, um Romantik in Freundschaften, um Beziehungsformen und Selbstliebe. An acht Aufführungsterminen leben Jugendliche verschiedener Bonner Schulen Theater mit Enthusiasmus. Die Premiere am 17. Februar ist ausverkauft. Für die Folgeveranstaltungen gibt es noch Karten.