Partei und Bezirksvertretung trauern Bezirksverordneter Frank Maas überraschend gestorben

Maas lebte seit 2011 mit seiner Frau in Bonn und fühlte sich mit der rheinischen Lebensart sehr schnell heimisch. 2013 trat er in den Bürger Bund Bonn ein und wurde 2016 Vorstandsmitglied. Er war in der Beethovenjury aktiv und wurde 2019 Sachkundiger Bürger im Sportausschuss. Zur Kommunalwahl 2020 trat er als Direktkandidat in „Küdinghoven/Ramersdorf/Oberkassel“ an.