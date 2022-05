Auftritt am 1. Juni : Gewinnen Sie Tickets für das Konzert von Billie Eilish in Bonn

Gewinnen Sie Tickets für das Konzert von Billie Eilish in Bonn

Auftritt am 1. Juni

Billie Eilish tritt Anfang Juni in Bonn auf. Foto: dpa/Isabel Infantes

Bonn Vor dem Start ihrer Europa-Tournee im Juni tritt Billie Eilish in Bonn auf. Die Karten waren nach wenigen Minuten ausverkauft, wir verlosen aber hier noch 1x2 Tickets für das Konzert am 1. Juni im Telekom Forum.

Billie Eilish kommt für ein Konzert nach Bonn . Die unter anderem mehrfach mit einem Grammy ausgezeichnete Sängerin tritt gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas am 1. Juni im Telekom Forum in Beuel auf. Das Konzert, das um 20 Uhr beginnt, wird zudem live und kostenlos auf MagentaTV sowie auf der Website und den Social-Media-Kanälen von MagentaMusik übertragen. Die Telekom holt den Superstar zwei Tage vor dem Start der Europa-Termine ihrer aktuellen Welttournee nach Bonn. Die Karten für das Konzert waren nach wenigen Minuten ausverkauft. Der General-Anzeiger verlost aber hier noch 1x2 Tickets. Dazu müssen Sie folgende Frage beantworten: Wie heißt das aktuelle Album von Billie Eilish?

Wenn Sie die Antwort nicht direkt wissen, können Sie einen Blick in unsere Ankündigung zu dem Konzert werfen. Das Gewinnspiel läuft bis Montag, 23. Mai, um 12 Uhr. Zur Teilnahme schicken Sie eine E-Mail an online@ga.de. Bitte geben Sie dabei Ihren vollständigen Namen, Telefonnummer und Adresse an. Der Gewinner wird unter der angegebenen Mail benachrichtigt und anschließend von der Agentur wegen der beiden Tickets kontaktiert.