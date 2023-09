Projekt in Oberkassel Biologische Station baut Schulgarten naturnah um

„Ziel des Projektes ist es, den praktischen Natur- und Artenschutz in die Schulen und in den Unterricht zu integrieren“, sagt Stella Fließwasser, Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Biologischen Station Bonn/Rhein-Erft. Gemeinsam mit Tanja Schendel, ebenfalls Wissenschaftliche Mitarbeiterin, betreut sie die Klasse während des Schuljahrs. Durch eine Exkursion und eine Vorbesprechung im Unterricht haben sie die Drittklässler zuvor an verschiedene Typen von Wiesen und deren Artenreichtum herangeführt. „Uns ist es wichtig, dass die Kinder das Gespür für die Natur erleben, dass sie selbst forschen dürfen, und dass sie die Zusammenhänge verstehen“, so Schendel.