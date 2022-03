Kardinal-Fings-Gymnasium organisert Benefizkonzert in Beuel : Blasorchester spielt Friedenshymnen

Das Symphonische Blasorchester spielte am Samstag auf dem Rathausplatz in Beuel. Foto: Niklas Schröder

Beuel Das Symphonische Blasorchester des Kardinal-Frings-Gymnasiums spielte unter Leitung von Andreas Berger ein Benefizkonzert für ukrainische Flüchtlinge auf dem Beueler Rathausvorplatz.

Die Idee zu einem Benefizkonzert hatte das Orchester bei einer Probe, erzählte Berger. Seit Jahren engagieren der Dirigent und seine Musiker sich in sozialen Fragen. Eine armenische Schule etwa, wird vom Symphonischen Blasorchester finanziell mitunterstützt. Der Förderverein des KFG machte beim Konzert ebenfalls mit und sammelte auf dem Rathausplatz Spenden unter den Zuschauern. Die Gelder sollen nun in eine Hilfsaktion von Radio Bonn/Rhein-Sieg fließen, das geflüchtete Familien aus der Ukraine unterstützt.

Für viele Schüler war ihr Auftritt am Samstag eine Herzensangelegenheit. „Wir sind alle Menschen und sollten für andere einstehen und sie unterstützen. Man kann auch mit kleinen Geldsummen geflüchteten Kindern eine große Freude bereiten“, sagte Franziska Wnuck (15), die sich auch bei einem weiteren Konzert für die Ukraine engagieren möchte. „Wir mussten vor dem Rathaus einfach spielen, damit jeder auf der Straße unsere Musik hört, spendet und sich mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigt“, fügte Anton Zumbroich (14) hinzu.

Die beiden Schüler, die seit einigen Jahren in das Horn blasen, freuten sich besonders drüber, dass sie mit dem Orchester die Ukrainische Nationalhymne anstimmen durften. Carolin Sander (14) und Annika Lanzerath (15) spielen seit vier Jahren Trompete. Die Kriegsbilder aus dem Fernsehen haben die Schülerinnen geprägt: „Ich verfolge das, was in der Ukraine passiert im Fernsehen und finde die Bilder schrecklich“, sagte Sander. „Mich trifft das sehr, was da passiert und deshalb finde ich es auch sehr wichtig, heute zu spielen“, sagte Lanzerath.