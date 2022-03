Sonnenhänge des Siebengebirges sind Standorte für wärmeliebende Pflanzen : Blaustern kündigt den Frühling an

Oberkassel An der Westkante des Siebengebirges, der Sonnenseite im warmen Rheintal, blüht seit einigen Tagen der seltene Zweiblättrige Blaustern.

Der Zweiblättrige Blaustern (Scilla bifolia) ist in dieser Region eher eine Rarität. Normalerweise kommt die Pflanze, die aus der Familie der Spargelgewächse entstammt, eher in südlicheren Gefilden vor. Dank des milden Klimas im Rheintal hat er sich am Westhang des Siebengebirges zwischen Oberholtorf und Vinxel ausgebreitet und hat hier seine nördliche Verbreitungsgrenze. Der Blaustern blüht in zartblauen Farbtönen und kündigt den Frühling an. Im Ennert, dem nördlichen Ausläufer des Siebengebirges, findet man aber auch noch weitere Frühlingsblüher: Lerchensporn, Frühlingsprimel und der seltene Blaurote Steinsame – alles Pflanzenarten, die schon bei geringem Trittschäden schnell und ganz verschwinden. So geht außergewöhnlicher Artenreichtum im wahren Sinne des Wortes „Schritt für Schritt“ verloren.