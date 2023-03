Magnolien-Raritäten Blüten locken internationale Gäste in den Landschaftspark Härle

Wer die Frühjahrsblüher im Park erleben will, hat am Samstag, 1. April, die nächste Gelegenheit. Um 10 Uhr beginnt eine öffentliche Führung. Da die Gärten mitten in einem Wohngebiet in der Büchelstraße liegen, ist das Parken schwierig. Eine gute Parkmöglichkeit ist am Sportplatz Stingenberg. Von dort ist der Fußweg nur 400 Meter weit.