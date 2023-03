Beueler Frühlingsfest Blumengrüße von der Rheinpromenade

Noch mehr Feste

Das Beueler Frühlingsfest ist im Terminkalender der Gewerbegemeinschaft Beuel ist stets der Auftakt in die Freiluftsaison. Es folgen weitere Veranstaltungen. Zu den Höhepunkten zählen dieses Jahr der Beueler Fischmarkt am 20./21. Mai, die Beueler Classics mit Antikmarkt am 1./2. Juli und das Beueler Bürgerfest am 2./3. September. fls