Eröffnungstag von Pützchens Markt 18-Jähriger bedroht Mann und Frau in Pützchen

Zudem soll der Mann dann ein Messer gezogen haben, mit dem er die beiden bedrohte. Zeugen riefen die Polizei. Daraufhin lief der Verdächtige in Richtung Müldorfer Straße davon. Dabei warf er sein Messer in ein Gebüsch. Die Beamten stellten den 18-Jährigen, der bereits zuvor polizeibekannt war, sammelten das Messer ein und nahmen den alkoholisierten Mann in Gewahrsam. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Beamten sprachen ein Bereichsbetretungsverbot für die verbleibenden Markttage von Pützchens Markt aus.