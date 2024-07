„Warum das hier notwendig ist, versteht keiner“ Anwohner kritisieren Baugrube am Waldrand von Niederholtorf

Anwohner Otto Kielhorn steht vor einem Feld am Waldrand in Niederholtorf. Ein kleiner Weg führt am Ende der Scheidtfeldstraße durch den Wald am Holzlarer See vorbei bis nach Roleber. Bis vor ein paar Jahren ging er hier auf Spaziergängen entlang. „Alles war ruhig und friedlich“, sagt Kielhorn. Aber seit 2020 ist es am Waldrand in Niederholtof vorbei mit der Feld-Idylle. Jetzt ist die gesamte Wiese vor dem Wald mit einem Bauzaun abgesperrt. Dahinter haben die Bauarbeiter mit mehreren Baggern ein großes Loch in die Erde gegraben. Warum es die Baustelle gibt, können sich Kielhorn und andere Anwohner bis heute nicht so richtig erklären. Auch Anwohnerin Marie Luise Frohnhöfer bemängelt, es habe keine Informationen gegeben. Am Ende des Bauzauns hängt ein Schild, auf dem eine Ameise eine Schubkarre vor sich herschiebt. Darauf steht: „Bonn baut zum Schutze unserer Umwelt das Retentionsbodenfilterbecken Scheidtfeldstraße.“ Retentionsbodenfilterbecken – darunter können sich die Holtorfer nichts vorstellen.