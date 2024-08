Das sind die Alternativen Auch in Dransdorf und Pützchen schließen Sparkassen-Filialen

Die mobilen Filialen werden laut Wehner schon ab dem 19. August Pützchen und Dransdorf ansteuern: Der Sparkassen-Bus steht in Pützchen am Dienstag und Donnerstag von 12 bis 14 Uhr an der Marktstraße 1 und in Dransdorf am Mittwoch und Freitag von 15 bis 17 Uhr bei Edeka Bachem, Vorgebirgsbahnweg 3. In diesen mobilen Filialen können Kunden Bargeld abheben, Kontoauszüge drucken sowie Überweisungen und Daueraufträge ausführen. Zwei Sparkassen-Mitarbeiter sind auch vor Ort, beispielsweise für Adressänderungen, Sparbuchnachträge und Abbuchungen vom Sparbuch. Jeder Bus verfügt laut Wehner über eine Rollstuhlrampe und Haltegriffe für den Ein- und Ausstieg. In Pützchen werde es außerdem weiterhin einen Selbstbedienungsstandort mit Geldautomat in der bisherigen Filiale geben.