Beim Graben gefunden : Seltsamer Metallfund verzögert Spielplatzsanierung in Bonn

Seltsamer Metallfund verzögert Spielplatzsanierung in Bonn

Soll demnächst einladender werden: Der Spielplatz Am Neuen Lindenhof in Auerberg. Foto: Richard Bongartz

Auerberg Die Sanierung eines Auerberger Spielplatzes verzögert sich bis Jahresende. Schuld ist ein metallener Gegenstand, der beim Graben im Untergrund gefunden wurde.

Ein tristes Bild: Die Renovierung des Spielplatzes Am Neuen Lindenhof 13 dauert schon lange. Darauf haben Grüne, SPD und Linke in der Bezirksvertretung Bonn (BV) schon im Frühjahr die Verwaltung aufmerksam gemacht und verweisen auf den zwischenzeitlich dort stehenden Bauzaun an der Wohnanlage einer Vebowag-Siedlung. Grund dafür ist laut Stadt ein metallischer Gegenstand im Untergrund.