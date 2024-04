Ausstellung im Baumhaus in Bonn Erinnerungen an die Schuapieler Vivi Bach und Dietmar Schönherr

Wie Hunecke bei einem Ortstermin erläutert, fühlt er sich Schönherr und dessen Nicaragua-Projekten auf vielfältige Weise verbunden. Hunecke hatte Ernesto Cardenal 1979 kennengelernt, als dieser als frisch gebackener Kulturstaatsminister Nicaraguas in Bonn war. Ausgerechnet im Baumhaus entdeckte Cardenal in einer Ausstellung jene Bilder, die er selbst als Priester während der Zeit der Diktatur aus einem Dorf gerettet hatte. Das Dorf wurde später völlig zerstört, die Bilder aber an Kunstfreunde in Deutschland verkauft – unter anderem an den Schriftsteller Heinrich Böll. Der junge Künstler Hunecke hatte sie einige Jahre später über seine Arbeit im Wuppertaler Peter Hammer Verlag endeckt und für eben jene Ausstellung wieder zusammengebracht.