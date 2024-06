Polizei sucht Zeugen Autokorso fährt in Schlangenlinien über A59 bei Bonn

Ein Autokorso bestehend aus mehreren Fahrzeugen soll am Samstagabend über die Autobahn 59 gefahren und dabei durch verschiedene Manöver aufgefallen sein. Das teilte die Autobahnpolizei am Dienstag mit. Nach ersten Erkenntnissen sollen mehrere Autofahrer gegen 19.15 Uhr in Richtung Königswinter in Schlangenlinien gefahren sein. Zudem bremsten die Fahrer immer wieder abrupt ab und fuhren dann ebenso abrupt wieder an. Dabei hatten sie die Warnblinkanlagen ihrer Fahrzeuge angeschaltet.