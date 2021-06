Notarzteinsatz : Bahnstrecke zwischen Beuel und Königswinter derzeit gesperrt

Die Strecke zwischen Beuel und Königswinter ist gesperrt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Beuel Rettungskräfte sind am Dienstagnachmittag an den Bahnhof in Oberkassel ausgerückt, dort soll eine Person unter einen Zug geraten sein. Die Bahnstrecke zwischen Königswinter und Beuel ist derzeit gesperrt.



Die Bahnstrecke bei Beuel ist am Dienstagnachmittag gegen 17.15 Uhr gesperrt worden. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Grund ist ein Notarzteinsatz am Bahnhof in Oberkassel. Ersten Informationen zufolge ist eine Person unter einen Zug geraten.

Betroffen von der Sperrung sind die Züge der Linien RE8 und RB27. Nach Angaben der Bahn enden und beginnen die Fahrten derzeit an den Bahnhöfen Königswinter und Bonn-Beuel. Es soll ein Ersatzverkehr eingerichtet werden. Wie lange die Sperrung andauert, ist noch unklar.

Weitere Berichterstattung folgt.

