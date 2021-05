Baustellendiebstahl in Bonn : Plötzlich fehlten mehr als 100 Meter Stromkabel in Vilich

Bonn Bauarbeiter in Vilich hatten am Montagmorgen keinen Strom mehr und stellten fest, dass auch über 100 Meter Stromkabel fehlten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Auf einer Baustelle an der Sankt Augustiner Straße in Villich wurden am vergangenen Wochenende mehr als 100 Meter Stromkabel geklaut. Bauarbeiter stellten am Montagmorgen fest, dass die Stromzufuhr für einen Baucontainer nicht funktionierte, teilt die Polizei mit.