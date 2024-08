Frühere Landwirtschaftskammer in Roleber Neue Satzung soll Stadt ein Vorkaufsrecht sichern

Nachdem der Investor Sahle Wohnen das große Wohnbauprojekt auf dem Gelände der früheren Landwirtschaftskammer in Roleber gestoppt hatte, kommt nun zumindest auf politischer Ebene wieder etwas Bewegung in die Sache. Der Stadtrat soll in seiner kommenden Sitzung am 29. August eine Vorkaufsrechtssatzung beschließen, die es der Stadt Bonn ermöglicht, ihre städtebaulichen Ziele auf dem 8,6 Hektar großen Gelände auch ohne den Investor zu verwirklichen.