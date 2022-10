Polizei stoppt Frau : Betrunkene Autofahrerin fährt mit zwei Promille durch Bonn

Bonn Eine 47-jährige Autofahrerin ist betrunken in Schlangenlinien durch Bonn gefahren. Die Polizei stoppte sie schließlich in Beuel und ermittelt nun gegen sie.

Eine betrunkene Autofahrerin ist am Sonntagmorgen in Schlangenlinien und mit einem defekten Vorderlicht durch Bonn gefahren. Die Polizei bemerkte die Frau nach eigenen Angaben vom Montag auf der Kennedybrücke. In Beuel stoppten die Beamten die Autofahrerin und kontrollierten sie.